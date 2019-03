Het lijkt erop dat déze actrice 'GTST' binnenkort gaat verlaten

Er staat Meerdijk in maart weer een hoop goede en slechte tijden te wachten. Een vooruitblik leert ons dat er veel gaat gebeuren op relatie- en babygebied.

Maar er lijkt ook een personage uit de serie te gaan vertrekken.

Kimberly

“Ik ga naar India”, hoor je Kimberly Sanders (Britt Scholte) namelijk zeggen in een fragment. Ze zegt het heel stellig. Maar na haar relatiebreuk met Noud (Ruud Feltkamp) en haar gevoelens voor Rover (Floris Bosma) definitief afgesloten te hebben, onderzoekt Kimberly nu haar vlinders voor Tiffy (Cecilia Adorée). Ook zit haar familie nog in de nasleep van Mariekes dood en de ontvoering van Janine. Zou dat niet reden genoeg voor haar zijn om toch nog even in het soapdorp te blijven? Of is dat juist het zetje voor haar om op avontuur te gaan?

Na 3 jaar uit de serie

Als we even naar het échte leven van Britt kijken, zou het niet ondenkbaar zijn dat ze haar GTST-rol neerlegt. De nu 22-jarige actrice speelt al sinds november 2016 in de serie. Ze zit nog in de bloei van haar tv-carrière, misschien heeft ze wel een mooie andere kans aangeboden gekregen.

Let op voordat je verder leest, want er volgen nog meer spoilers!

Shanti en Anton

In de maandtrailer van maart is ook te zien hoe Laura groot nieuws bekend maakt aan Rik over Daan. Verder hebben Shanti en Anton het wel héél gezellig met elkaar, vragen Lucas en Flo aan een dierbare of ze de draagmoeder van hun baby wil worden én hebben Sjors en Amir knal-len-de ruzie. Gaat dat huwelijk nog wel door?

Je kunt de maandtrailer hieronder bekijken:

