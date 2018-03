Dít personage uit De Luizenmoeder is de broer van Wouter Bos

Tijdens de laatste aflevering van De Luizenmoeder afgelopen zondag hebben we massaal weer kunnen lachen om de bemoeizuchtige Karel. Wat niet iedereen door heeft gehad de afgelopen weken, is dat diezelfde Karel de zes jaar jongere broer van Wouter Bos is.

Dat staat in de laatste Story.

Carrière

Karel, ofwel Arnoud Bos, speelde voor De Luizenmoeder in series als GTST, De prins en het Meisje en Bureau Kruislaan. Na het acteren is Arnoud er even tussenuit geweest, aldus broer Wouter. Volgens de woordvoerder van Arnoud zit het anders in elkaar: “Arnoud doet minder qua acteren, maar als er heel leuke dingen voorbijkomen, dan doet hij nog af en toe iets. Hij kende enkele makers van De Luizenmoeder en is voor de rol gevraagd, zodoende.”

Jan Peter Balkenende

Een grappig detail is dat in ‘De Prins en het Meisje’ Arnoud de rol van Jan Peter Balkenende speelde. Tijdens deze rol werd Jan Peter niet in goed daglicht gezet. De échte Jan Peter was op dat moment vice-premier en moest samenwerken met de broer van Arnoud, Wouter Bos – wie toen PvdA-leider was. Heel bijzonder.

Bron: Story. Beeld: AVROTROS