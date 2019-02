'GTST'-fans opgelet: dít personage neemt binnenkort afscheid van Meerdijk

Het is de laatste weken een komen en gaan van bekende gezichten in Goede tijden, slechte tijden, dus het zal voor velen niet als een verrassing komen dat er binnenkort nóg iemand vertrekt.

Q Bouwhuis, gespeeld door acteur Giovanni Kemper, zal Meerdijk definitief verruilen voor een nieuw leven als fotomodel in New York.

Korte duur

Heel lang heeft Giovanni Kemper de rol van Q overigens niet gespeeld. Q dook in 2017 voor het eerst op in de soap en werd toen nog vertolkt door acteur Max Willems. In de zomer van 2018 besloot Willems echter zijn vleugels uit te slaan naar Amerika, waar hij een rol scoorde in een tv-pilot voor Amazon.

Modellencarrière

Omdat het verhaal van Q nog niet was verteld, deden de makers van de soap een beroep op Giovanni Kemper om de rol over te nemen. Kemper had af en toe best moeite met zijn unieke personage. De Gio-versie van Q bleef de eerste weken wat op de vlakte en kreeg daarna een nieuwe verhaallijn waarin hij werd ontdekt als fotomodel. Dit is ook meteen de reden van zijn vertrek, want Q mag een jaar lang werken voor een modellenbureau in New York. Een kans die hij natuurlijk niet kan laten lopen…

Lana

De kans bestaat dan zijn vriendin Lana, de 17-jarige dochter van Sjors, hem binnenkort achterna vliegt. Zij doet er namelijk alles aan om toegelaten te worden op een dansschool in de Amerikaanse stad. Nemen we binnenkort dan nóg een keer afscheid van een personage?

