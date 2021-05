Het houdt maar niet op: ook dít personage vertrekt uit Grey’s Anatomy

Monique (31) zat op een roze wolk toen haar ex-vriend de naam van hun dochtertje (1) bedacht. Toen die liefdesbubbel werd doorgeprikt na een aantal grensoverschrijdende situaties, zag ze zijn narcistische gedrag in en kreeg ze spijt van haar dochters naam Chayenne. Tegenwoordig noemt ze het meisje daarom Miranda.

“Ik leerde mijn ex-vriend eind 2017 kennen en was tot over m’n oren verliefd. Het duurde ook niet lang tot ik zwanger werd. Helaas ging onze relatie toen al bergafwaarts door verschillende dingen: niet alleen werd ik psychisch en lichamelijk mishandeld, hij ging ook vreemd én bleek zelfs een reeks delicten op z’n naam te hebben staan.”

“We zijn uit elkaar gegaan, maar toen hij mijn zwangerschap ontdekte, klopte hij weer bij me aan en zat ik weer op een roze wolk. Ik wilde zo graag een gezin vormen met de vader van mijn kind. En dus ging ik verblind door liefde en hormonen in alles mee wat hij me maar vertelde. En dus ook de naam van het kind.”

“Hij stond erop dat ze Chayenne zou gaan heten. Vernoemd naar zijn moeder.” Monique had daar al direct haar twijfels bij. “Ik probeerde er nog een alternatief op te verzinnen: Chaya, Chayme, maar nee: het moest en zou Chayenne worden. En ook moest mijn dochter vernoemd worden naar zijn overleden broertje, Rico. Dat is dus haar tweede naam, ondanks dat het een meisje is. Dat leek hem weinig te schelen. Ondertussen vond ik het wel prima: onze relatie zat weer goed dus ik wilde hem dat plezier doen.”

Narcistische man

Nog voordat Monique in de zomer van 2019 beviel, werd haar ex opgepakt en kwam hij vast te zitten. “Achteraf zie ik heel goed in dat hij een narcistisch karakter heeft, maar toen zag ik dat gewoon niet. Toen hij in de gevangenis zat, moest ik hem elke dag schrijven, om de 10 minuten bellen en hem alleen maar de hemel inprijzen. Zelfs toen hij voor een korte tijd werd vrijgelaten, kon ik in de auto naar huis nog niet eens om me heen kijken of hij dacht al dat ik naar andere mannen keek. Op een gegeven moment kwamen de klappen omdat bijvoorbeeld de naam van mijn neefje op mijn telefoon verscheen.”

Omdat hij opnieuw met andere vrouwen bezig bleek en omdat hij wéér vast kwam te zitten, besloot Monique voor zichzelf te kiezen. “En daar hoorde dus ook de naamsverandering van mijn dochter bij. Op papier is het nog altijd Chayenne, maar ik noem haar Miranda omdat ik die naam beter bij haar vind passen. Mijn ex-vriend zit tot op heden vast in de gevangenis en we hebben sinds twee maanden geen contact meer. Ik hoop dat dat zo lang mogelijk zo blijft, maar ik weet dat hij onze dochter daarna nog altijd Chayenne blijft noemen. Wanneer ik de financiële middelen heb, ga ik zeker proberen haar naam te veranderen. Of ik wacht tot ze 12 jaar oud is en ze zelf het recht en de keuze heeft om dat te doen.”

Droombeeld

“Het is heel moeilijk om een droombeeld los te laten. Achteraf denk ik: wat is er nu zo speciaal aan hem? Hij woont op het kamp en iedere ochtend moest ik uit bed om voor hem z’n kleren te halen uit een andere schuur op het terrein zodat hij kon douchen. Ik moest iedere ochtend een eitje voor hem koken. Ik was continu hem aan het verzorgen en keek niet eens naar mezelf. Dat ik bij hem ben gebleven en zoveel naar hem heb geluisterd, onder meer over mijn dochters naam, wordt me soms achteraf verweten. Maar ik wil alleen maar zeggen: iedereen kan zomaar in de handen van een narcistische man vallen, zonder dat je het doorhebt. Ik zou vroeger ook nooit hebben gedacht dat mij dit zou overkomen, maar voordat ik het wist, werd ik compleet gemanipuleerd. Ik wil echt andere vrouwen hiervoor waarschuwen.”

“Ik heb dan misschien spijt van mijn dochters naam, maar natuurlijk ben ik dolblij met haar. Ik heb veel geleerd van deze manipulatieve man in mijn leven, maar zal als gelukkige moeder altijd mijn best blijven doen om Miranda een zo’n fijn mogelijk leven te geven.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Getty