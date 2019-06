Aha! Ook déze personages overleven de 'GTST'-zomercliffhanger

Het duurt niet lang meer tot de zomercliffhanger van ‘GTST’ wordt uitgezonden. Spannend! Wie overleven de cliffhanger en wie zien we volgend seizoen (helaas) niet meer terug?

In een interview lijkt actrice Babette van Veen iets te verklappen over haar personage. Betekent dit dat we Linda en Anton volgend seizoen sowieso terug zien?

Goede tijden

“Ja, je kunt ervan uitgaan dat Anton en ik het volgende seizoen halen. De ellende heeft bij ons nu wel lang genoeg geduurd”, legt Babette uit. Hiermee doelt ze op haar cocaïneverslaving en vreemdgaande man. De soap heet niet voor Goede tijden, slechte tijden. Het is volgens Babette nu weer tijd voor goede tijden.

Spannend eind

Toch is de cliffhanger wel het kijken waard. De laatste aflevering van dit seizoen zal op vrijdag 5 juli worden uitgezonden. “Bij 2 andere Meerdijkers wordt het spannend of ze volgend seizoen wel zullen halen.”

Nummer 6

Na deze uitspraken van Babette weten we ondertussen dat maar liefst 6 personages het er zonder kleerscheuren vanaf weten te brengen. Vorige week werd namelijk per ongeluk bekendgemaakt dat Ferry Doedens, Everon Jackson Hooi, Bertrie Wierenga en Ferri Somogyi ook in Meerdijk blijven.

