Victoria D’Ariono is voor haar werk als personal trainer dagelijks in de sportschool te vinden. Ze heeft een lichaam waar de meeste vrouwen alleen maar van kunnen dromen, maar dit betekent niet dat ze nooit onzeker voelt.

In een openhartige post op Instagram vertelt Victoria dat ze zich al jaren stoort aan het putje in haar billen, maar dat ze deze onzekerheid nu helemaal beu is.

Negatieve impact

“Beste kuiltje, de eerste keer dat ik je zag, herinner ik me nog goed. Ik was vijftien”, begint ze haar verhaal. “Sindsdien had je een negatieve impact op mijn leven. Je gaf me het gevoel dat ik dik was, dat ik er niet toe deed. Je had altijd een invloed op wat ik droeg. Ik voelde me nooit zelfverzekerd in bikini omdat ik ervan overtuigd was dat iedereen naar je staarde” schrijft ze bij verschillende foto’s van haar billen.

Schaamte

“Ik herinner me dat ik je urenlang bekeek in de spiegel. Ik kneep je samen, vroeg me af waarom ik je had. Je bracht mij aan het huilen uit schaamte. Mijn vriendinnen hadden niemand zoals jij. Ik trainde extra hard en at beter in de hoop dat je zou verdwijnen. Ik overwoog zelfs behandelingen om je weg te werken. Maar je bleef en je bent nog altijd niet vertrokken.”

”Ik heb je geaccepteerd”

Victoria laat weten dat haar kuiltje haar veel plezier heeft afgenomen, maar dat ze daar nu voorgoed een einde aan maakt. “Je zal me voortaan niet meer onwaardig, te min of niet in vorm laten voelen. Je bent wat je bent en ik heb er vrede mee. Ik heb je geaccepteerd. Als ik terugkijk, dan besef ik hoe stom het was om zoiets kleins en oppervlakkigs zo’n grote rol te geven in mijn bestaan. Ik ben blij dat ik er klaar mee ben”, luidt het bericht.

Tot slot heeft Victoria nog een boodschappen voor haar volgers. “Ik hoop dat iedereen die hetzelfde meemaakt zich dit kan realiseren. Laat dingen die er eigenlijk niet toe doen nooit een negatief effect hebben op je geluk”.

