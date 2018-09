Personeel van het Britse koningshuis doet een schokkende onthulling

Heb jij ook altijd zo’n hekel aan strijken? Dan is het maar goed dat je niet voor de Britse royals werkt. In de documentaire van ITV Queen of the World is namelijk te zien dat het personeel van Queen Elizabeth wel érg veel tijd kwijt is aan het strijken van haar lakens.

Het kost maar liefst een uur om de lakens van Hare Majesteit glad te krijgen. Ja, je hoort het goed: een uur!

Veel werk

In de aflevering is te zien hoe het personeel in Rideau Hall, het onderkomen van de koninklijke familie in het Canadese Ottawa, aan het werk is. Het blijkt dat ze al aan de simpelste taken veel tijd kwijt zijn: het kost ze namelijk uren om de lakens van de Britse royals te strijken. Met één laken zijn ze maar liefst een uur bezig.

Hotelbed

En dit bizarre feit is nu ook bevestigd door Christine Macintyre, die de leiding heeft over het personeel. Al is er volgens haar wel een goede verklaring voor. ‘’Na een lange dag reizen is het heerlijk om neer te ploffen in een bed dat niet aanvoelt als een hotelbed. En dat is waar wij onze best voor doen: om ze het gevoel te geven dat ze in hun eigen bed liggen.’

Bron: Elle. Beeld: Getty