Personeel in Japanse winkel krijgt tijdens menstruatie een speciale badge

In een winkel in de Japanse stad Osaka worden vrouwen aangemoedigd om tijdens hun menstruatie een speciale badge te dragen.

Het bedrijf wil zo het taboe rondom de menstruatiecyclus doorbreken. Ze bedoelen het goed, maar krijgen toch een flinke lading kritiek over zich heen.

Symbool

De winkel koopt voornamelijk menstruatieproducten en op de badge die de vrouwen dragen, is een cartoonfiguur genaamd Seiri-chan te zien. Dit symbool staat in Japan symbool voor de menstruatiecyclus.

Taboe

De winkel benadrukt dat het personeel niet verplicht is om de badge te dragen. “In Japan heerst de neiging om vrouwelijke seksualiteit en menstruatie in de taboesfeer te plaatsen”, legde manager Takahiro Imazu vorige week uit aan het Japanse WWD. “De waarden van jongeren zijn op dit gebied aan het veranderen. Maar niet alle klanten zullen hier blij mee zijn.”

Seksuele intimidatie

En inderdaad kan niet iedereen deze actie waarderen. De winkel heeft dan ook veel kritiek gekregen op het nieuwe plan. Critici vinden dat zo’n badge seksuele intimidatie op de werkvloer in de hand werkt. De winkel in Osaka twijfelt daarom om de menstruatiebadges weer op te ruimen en het goed bedoelde plan over boord te gooien.

Company asks female employees to wear ‘period badges’ to alert customers https://t.co/CSGnDvDRct pic.twitter.com/d3DY68ohGz — Daily Mirror (@DailyMirror) November 29, 2019

