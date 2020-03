Personeelslid van Buckingham Palace besmet met het coronavirus

Ook bij de Britse royals heerst er onrust. Een personeelslid van Buckingham Palace is namelijk positief getest op het coronavirus. En dat terwijl Queen Elizabeth (93) en haar man prins Philip (98) daar nog aanwezig waren.

Ieder jaar spendeert Queen Elizabeth haar zomermaanden op Windsdor Castle. Deze keer is ze eerder die kant op gegaan, om het virus te ontlopen. Nu blijkt echter dat een medewerker van Buckingham Palace al besmet was voordat Elizabeth vertrok. Dit meldt The Sun op zondag. Het is nog niet bekend of het besmette personeelslid in direct contact is geweest met de koninklijke familie.

500 medewerkers

Wel heeft het paleis maar liefst 500 medewerkers. “Zoals op elke werkplek is het niet ondenkbaar dat het op een bepaald moment is overgedragen”, meldt een bron aan The Sun. Het Britse koningshuis heeft op die vermoedens zelf nog niet gereageerd.

Groot risico

Wel kan de mogelijke besmetting binnen Buckingham Palace een groot risico zijn voor de koningin en haar man, gezien hun leeftijd. Gelukkig zijn inmiddels alle personen die mogelijk in direct contact met de besmette werknemer zijn geweest, in quarantaine geplaatst. Het is nu afwachten of er meer besmettingen hebben plaatsgevonden.

Zelf-isolatie

Niet alleen de koningin en haar man lopen risico op een coronabesmetting binnen het Britse koningshuis. Ook prins Charles zit momenteel in zelf-isolatie wegens een mogelijke coronabesmetting. De 71-jarige prins koos hier zelf voor, nadat hij in dezelfde ruimte was als prins Albert van Monaco, die vorige week positief werd getest op het coronavirus.

