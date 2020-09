Nadines dochter wordt gepest: “Alleen op haar kamer voelt ze zich veilig”

Isabelle, de 16-jarige dochter van Nadine de Groot (46), wordt al vijf jaar lang dag in dag uit gepest. Op school én via social media.



“Een jaar of drie geleden was er veel media-aandacht voor de twintigjarige Tim, die zelfmoord pleegde omdat hij werd gepest. Isabelle kreeg van haar pesters te horen dat ze ‘maar moest zorgen dat ze ook die kant opging, want ze konden haar gehandicapte benen niet meer aanzien’. De dingen die ze naar haar hoofd geslingerd krijgt, zijn keihard. Ze wordt geduwd, geslagen, uitgescholden en krijgt vreselijke verwensingen te horen, zowel ‘live’ als op social media.”

Advertentie

Anders dan de rest

“Isabelle is er eentje van een drieling. De meisjes werden drie maanden te vroeg geboren, heel risicovol, maar ze hebben het gered. Michelle en Louise zijn inmiddels gezonde, zorgeloze pubermeiden, alleen Isabelle heeft aan de vroeggeboorte wat overgehouden. Door zuurstoftekort is ze licht spastisch, maar je moet het weten, wil je het zien. Toen de meiden ouder werden, merkte ik dat Isabelle ‘anders’ was. Ik heb met drie dochters natuurlijk wel vergelijkingsmateriaal, en mijn vermoeden bleek juist. In 2015 werd de diagnose PDDNOS gesteld: ze heeft een lichte vorm van autisme. Ze is heel wijs, maar heeft een ander denkpatroon. Chaos kan ze niet aan, ze heeft structuur nodig. Dat haar ‘anders’ zijn een naam kreeg, vond ik fijn. Dingen vielen op hun plek. Zelf vindt ze het verschrikkelijk dat er een stempel op haar is gedrukt. Ze wordt vaak niet begrepen en is jaloers op haar zussen, bij wie alles lekker gaat.”

Depressieve puber

“Het pesten begon in de brugklas. Daarvoor was er niets aan de hand, ze was een vrolijk meisje, de grote levensgenieter van ons gezin. Ze vond het spannend om naar een nieuwe school te gaan, maar ze had er zin in. Helaas ging het snel fout, eigenlijk al vanaf dag één. Er waren groepjes kinderen die het op Isabelle hadden voorzien. Ze kreeg een negatief zelfbeeld en veranderde van een vrolijk meisje in een depressieve puber. Ontsnappen aan haar pesters kon niet, het waren er te veel. En thuis ging het door via social media. De school deed zijn best om een einde te maken aan het pesten, op het laatst zat de mentor bijna dagelijks bij ons thuis om te praten over een oplossing, maar niets hielp. Zowel Isabelle als ik was op, dit kon zo niet langer. We gingen naar de huisarts en die zei meteen: ‘Jij gaat daar niet meer naartoe. We gaan een andere school voor je zoeken.’ Isabelle was nog leerplichtig, maar als ik problemen met de inspecteur zou krijgen door haar thuis te houden, mocht ik hem doorsturen naar de huisarts.”