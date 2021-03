Peter Heerschop (60) is acteur, cabaretier en schrijver. Maar sinds de eerste lockdown is hij – tot zijn eigen verbazing – ook nog iets anders: een ‘Libelle-man’! En dat maakt van hem een zeer geschikte columnist voor Libelle online. In deze column vertelt hij over zijn moeder, die deze maand overleed.

Ze was 87, mijn moeder. Dat is al een hele mooie leeftijd. Ze was niet meer enorm mobiel. Nog wel heel helder. Haar man, mijn vader, is al 11 jaar dood. Ze mist hem sinds die dag. Ze was 87. Ergens hield ik er wel rekening mee. Maar toch ook niet.

Dood

Mijn zus belt ’s avonds en ik weet al wat ze gaat zeggen. Of ik denk het te weten. Afgelopen jaren, als zij belde op niet direct logische tijden dacht ik voor ik opnam: “Er is iets met ma”. En dat was dan vaak ook zo. Gevallen, of duizelig. En dan ging het de volgende dag weer beter. Maar nog voor ik haar hoorde huilen, wist ik: mijn moeder is dood. En dat was ook zo.

Ze spreekt het uit. “Ik kom eraan”, is alles wat ik kan zeggen. Verdriet en ongeloof slaan naar binnen. Die ene zin verstomt alles. Stil. Zo stil als alleen kan bij de dood. Ik wist dat het zou kunnen gebeuren. Ze was 87. Maar het is toch onverwacht. Voor mij. Voor ons.