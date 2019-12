Bijzondere prijs voor cabaretier Peter Heerschop

Een bijzonder moment voor Peter Heerschop. Een column van de cabaretier is verkozen tot Radiomoment van het jaar. Het gaat om de emotionele column die hij op Radio 538 voorlas over de tram-aanslag in Utrecht.

Een jury van radiopresentatoren en -dj’s koos voor het moment van Peter Heerschop. Dat is zondag bekendgemaakt in het mediaprogramma De perstribune op NPO Radio 1.

Column over aanslag Utrecht

Op maandag 18 maart werd heel Nederland opgeschrikt door een aanslag op een tram in Utrecht. 3 mensen kwamen om het leven. Over die heftige gebeurtenis las de cabaretier een prachtige column voor op Radio 538.

Volgens de jury van het radiomoment van het jaar is de column van Heerschop het meest indrukwekkende stukje radio van afgelopen jaar. Juryvoorzitter Ron Vergouwen: “Columns zijn er genoeg op de radio, maar ze maken niet allemaal evenveel los. Maar deze column van Heerschop doet dat wel. Veel mensen hebben met kippenvel naar de radio zitten luisteren.”

De emotionele column van @peterheerschop over de tramaanslag in Utrecht op @538 is HÉT Radiomoment van 2019! pic.twitter.com/w74youUfTM — De Perstribune (@DePerstribune) December 29, 2019

Peter laat weten enorm vereerd te zijn. “Wat enorm liefdevol, heel mooi! Het doet me veel.” Ook zegt hij: “Radio is een prachtig medium en een prachtig podium om de week in samen te vatten.”

Luister hier nogmaals naar de emotionele column van Peter.

Bron: Radio1 . Beeld: ANP