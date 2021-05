Peter Heerschop (60) is acteur, cabaretier en schrijver. Maar sinds de eerste lockdown is hij – tot zijn eigen verbazing – ook nog iets anders: een ‘Libelle-man’! En dat maakt van hem een zeer geschikte columnist voor Libelle online. Deze week schrijft hij over de emoties die bij sport komen kijken.

Omdat er een grootse sportzomer aankomt en omdat ik weet dat er mensen zijn die niet zoveel hebben met sport, wil ik een belangrijk aspect van sport bespreken. De tranen. Tranen van de sporter, tranen van de toeschouwer. Tranen van ongeloof. Tranen van geluk. Bij sport gaat het namelijk ook altijd om het verhaal erachter.

Op een moment voel je – onbewust – de voorgeschiedenis van de sporter. Je voelt het verlangen, de pijn, de overwonnen teleurstelling, de heilige missie, de verwachtingen, de druk, de twijfel, het bijna opgeven en het toch weer doorzetten. Voel de Heilige Graal van de prestatie. Alle topsporters hebben talent. Ze hebben allemaal keihard getraind, er alles voor gedaan. Daarin ligt alles heel dicht bij elkaar.

Wat maakt dan het verschil? Juist, het verhaal erachter. Aan wie wil de sporter laten zien dat diegene (on)terecht (nooit) in hem/haar heeft geloofd? Een verloren liefde? Een nieuwe liefde? Een overleden ouder? Een ernstig zieke trainer? Het is de eeuwige rivaliteit: uit groot verdriet of enorme blijdschap kan die paar procent verschil worden gehaald.

Scorebord

Kijk naar de tranen van Femke Heemskerk die goud wint op de 100 meter vrije slag op het EK. Na zestien jaar topsport eindelijk goud op een individuele afstand. Altijd in de schaduw van anderen. Altijd vooral goed in estafette. Altijd teveel spanning bij individueel. Stemmen die remmen. En dan als eerste aantikken. Kijken naar het scorebord. Ongeloof. En dan de lach. De tranen.

Ook bij mij. Prachtig. De wielrenner die vorig jaar nog met twaalf botbreuken in een ravijn lag en tien maanden later zijn eerste wedstrijd wint. Tranen. De sporter die het veld opkomt en wordt toegezongen door de fans omdat zij weten dat de week ervoor zijn broer is overleden. Virgil van Dijk die een trainingsjack omhangt bij een bibberend meisje met down.

Shirtje

De schaatsster die na de winnende race in de armen valt van haar moeder die altijd in haar heeft geloofd. Ook toen bijna niemand dat nog deed. Het kleine jongetje dat tijdens de wedstrijd het veld oploopt en om het shirtje vraagt van Hakim Ziyech die rustig praat met het jongetje, en hem na de wedstrijd het shirtje geeft. De paralympiër die dacht dat hij nooit meer zou kunnen sporten en juichend over de streep komt.

Elke overwinning heeft een verhaal. Elk verlies… Ik weet, er zijn mensen die zeggen. “Ik heb niks met sport.” Tegen die mensen wil ik zeggen: “Maar je houdt toch wel van een mooi verhaal?” Want verhalen zijn er altijd. Echt.

Heerlijke sportzomer

En het mooie is: dat is bij winst én verlies. Dus op die manier win je altijd. Zoals mijn vrouw zou zeggen: “Zit je daar nu weer om te huilen?” En ik altijd zeg: “Ja, maar het is toch ook prachtig!”

Het wordt een heerlijke sportzomer. Met de Olympische medaille van Tom Dumoulin die een paar maanden was gestopt omdat hij geen lol meer had in fietsen. Met Kiran Badloe die de Olympische surftitel overneemt van zijn grote vriend Dorian van Rijsselberghe. Met de winnende goal van Daley Blind, terug van een ernstige blessure, in de halve finale van het EK. En zo zijn er nog tientallen voorbeelden.

Als ik er alleen al aan denk moet ik huilen. Zo mooi. Om te janken zo mooi.

