Peter Heerschop: “In dit vreemde jaar zijn we nu toch dichterbij dan ooit”

Moe. Ik ben even gaan zitten. Gewoon proberen op te schrijven wat er de laatste tijd is gebeurd. Dan wordt het vaak duidelijker wat het allemaal voor mij betekent. Maar het is zoveel.

Mijn moeder gaat dood. Collega vriend Jeroen van Merwijk ging dood. Bibian Mentel waar ik ooit 24 uur met… mee heb gesproken en wie ik al jaren volg van dichtbij en op afstand. Ook zij ging dood. Een goede vriendin met corona op de IC in Groningen. Spannend, maar gelukkig, ze is weer thuis. Maar dan ook nog mijn beste vriend, getroffen door een zwaar herseninfarct. Allemaal de laatste twee maanden. Na al een jaar waarin alle theaters dicht waren, alle mensen die altijd dichtbij zijn juist al die tijd op afstand moesten blijven. Ik ben moe. Wat is dit voor jaar?

Een jaar waarin ik met mijn beste vriend aan het repeteren was voor ons nieuwe theaterprogramma. Voor als het theater ooit weer open zou gaan. Een programma waar we hard op elkaar inhakken, elkaar opnieuw vinden en uiteindelijk lachend en huilend in de armen vallen. Een programma waarin we ons afvroegen wat voor vrienden we zijn na 35 jaar samenwerken. Of wij er – na al die jaren – nog wel toe doen. Wat kunnen we nog voor de mensen betekenen? En voor elkaar?

Iets heel moois

De titel van het programma dekt de lading: Er gaat nog iets heel moois gebeuren. We hebben het in oktober drie keer kunnen spelen. Daarna zijn we door blijven repeteren. Omdat er dit jaar niets anders was. Om elke dag tegen elkaar te kunnen blijven zeggen: “Er gaat nog iets heel moois gebeuren. We zijn vrienden. Wat er ook gebeurt. Wij hebben elkaar. En misschien geeft dit jaar juist de mogelijkheid om bepaalde dingen die we al jaren doen nu eens heel anders aan te pakken.” En toen kwamen die twee maanden.

Groot verdriet. Twijfel. Verdoofd. Maar dan? Er gebeurt nog meer? Er is ook opeens zoveel liefs. Er is opeens ook zoveel te doen. Zoveel te betekenen. Er moet veel worden geregeld. Ik mag spreken bij ieder afscheid. Kom hernieuwd dichterbij mijn broer en zus. Mijn vrouw en dochter staan nog meer dan ooit naast me. Mijn vrienden zijn bezorgd en houden me in de gaten.

Ik denk aan die dag… In de wachtkamer van de IC als mijn beste vriend wordt geopereerd. De chirurg heeft gezegd dat we rekening moeten houden met het allerergste. En ik voel hoe alles in mij stil is. Alleen het gevoel hoe belangrijk hij is. Dit is hoe diepste vriendschap voelt. En ik denk aan wat ik heb. Aan wie ik heb. Net zo verdrietig als dankbaar. En ja, hij leeft. En het gaat elke dag beter. Ik praat met zoveel mensen. Op een hele andere manier.

Dichterbij dan ooit

We praten over wat er allemaal gebeurt en we weten waar het uiteindelijk echt om gaat. In dit vreemde jaar zijn we nu toch dichterbij dan ooit. Ik denk aan de mensen die dood zijn en ik neem ze mee. Ik ben bij mijn vriend op bezoek. Zo vaak mogelijk. Er is veel veranderd. Bij hem. Bij mij. Er is veel verloren. Er is gehuild. Zeker wel. Maar toch. Er is ook gewonnen.

Ik huil net zo hard van geluk om wat ik voor anderen nu kan doen. Wat anderen nu doen voor mij. Oké, op deze manier had ik het niet bedoeld toen ik de wens uitsprak om meer betekenis te hebben. Maar er wordt wel heel veel duidelijk. De berg van opgeteld geluk is groter dan de kuil van verzameld verdriet.

Tekst: Peter Heerschop. Foto: Robert Alexander.