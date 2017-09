Peter Jan Rens is voor de derde keer vader geworden

Beschuit met muisjes in huize Rens: Virginia, de vrouw van Peter Jan, is afgelopen nacht bevallen van een dochter. Het meisje heet Djanina Virginia Rens.

Peter Jan laat op Facebook doorschemeren dat het geen soepele bevalling was. “Wij zijn ontzettend blij want ons gezin heeft er weer een klein meisje Bij! Vannacht is Djanina Virginia Rens gekomen dit vervult onze dromen. Vandaag zijn we blij maar moe want het was een heel gedoe…”

Djelisa

Virginia heeft dan ook geen eenvoudige zwangerschap achter de rug. Haar vliezen braken al bij 32 weken waardoor ze een tijd in het ziekenhuis moest blijven. Het is de tweede dochter voor Peter Jan en Virginia. In 2014 verwelkomden ze al Djelisa. Virginia heeft daarnaast nog een zoon uit een vorige relatie en Peter Jan nog een dochter.

Bron: Show.nl. Beeld: Brunopress