Carrièreswitch voor Peter R. de Vries

Peter R. de Vries kennen we natuurlijk als misdaadverslaggever, maar sinds vandaag heeft hij er een ander beroep bij.

Peter R. de Vries is naast verslaggever ook al voetbalmakelaar, maar sinds vandaag kan hij zich ook nog directeur van het nieuwe advocatenkantoor De Vries & Kasem noemen. Samen met zijn zoon en 6 andere juristen is hij dit kantoor begonnen. Peter R. de Vries mag dan geen advocaat of jurist zijn, toch wordt hij de directeur van het kantoor.

Hulpverzoeken

Peter R. de Vries licht toe waarom hij deze stap heeft gemaakt: “Ik ontvang dagelijks een groot aantal hulpverzoeken en noodkreten van slachtoffers, nabestaanden, verdachten et cetera. In veel van die zaken is een advocaat onontbeerlijk. Als directeur van De Vries & Kasem kan ik deze mensen beter bedienen. Met name op het gebied van internetcriminaliteit staan slachtoffers vaak in de kou.” Alleen op verzoek van cliënten gaat hij zich met zaken bemoeien.

NIEUWS: Peter R. de Vries algemeen directeur/bestuurder van nieuw advocatenkantoor De Vries & Kasem, Lawyers | Investigations in Amsterdam. Zie persbericht. pic.twitter.com/XtKTV662Ff — Peter R. de Vries (@PeterRdeV) 20 december 2017

Bron: AD.nl. Beeld: ANP.