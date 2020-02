Peter R. de Vries deelt flinke sneer uit aan Alberto Stegeman in RTL Boulevard

Misdaadverslaggevers Peter R. de Vries en Alberto Stegeman hebben dinsdagavond voor aardig wat vuurwerk gezorgd in de studio van ‘RTL Boulevard’. De twee kwamen in een heftige discussie terecht, nadat Peter verkondigde dat Alberto ‘schijnnieuws’ maakt.

“Ik kan elke dag op een kazerne een koffertje achterlaten. Dat is nieuws dat je elke dag kan maken,” zo sneerde Peter.

Praten over werkstraf

Alberto was in de studio om te praten over de straf die hij dinsdag van het Openbaar Ministerie had gekregen. De misdaadjournalist had een nepbom achtergelaten op een kazerne en kreeg daar een werkstraf van 120 uur voor waarvan 40 uur voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. Alberto schoof daarom in RTL Boulevard aan om te praten over de eis van het Openbaar Ministerie.

Sneer uitdelen

Ook Peter R. de Vries was in de studio om over de zaak te praten. Hij leek het in de eerste instantie voor Alberto op te nemen en zei het zelfs ‘kinderachtig’ te vinden dat Alberto voor die uitzending voor de rechter moest verschijnen. Maar Peter zou Peter niet zijn, als hij toch nog even een sneer uitdeelde.

“Schijnnieuws”

“Maar goed, als we nou even kritisch zijn, hé. Ik vind het ook eerlijk gezegd een beetje schijnnieuws wat jij maakt, met dit soort dingen,” begon hij. Toen Alberto hem vroeg waarom hij dat vond, draaide Peter er niet omheen: “Omdat ik elke dag op een kazerne een koffertje kan achterlaten. Dat zijn dingen die jij vaak doet, dat je laat zien dat je met een valse pas Schiphol op kan komen. Ja, hé hé, dat is nieuws dat je elke dag kan maken.”

Verhitte discussie

Alberto was het er echter niet mee eens en reageerde fel op zijn opmerkingen. “O ja, Peter, waarom heb je dat dan nooit gedaan?”, zo brieste hij hem toe. “Omdat ik het geen nieuws vind,” zo herhaalde Peter. Alberto liet het er echter niet bij zitten. “Hij zegt wel dat hij dat elke dag kan maken, maar dat heb ik hem nog nooit zien doen.”

“Bijzondere opmerking”

Peter gaf aan dat hij vond dat iemand met het talent van Alberto ‘achter echt nieuws moest aangaan’, waarop Alberto stelde ‘niets anders dan dat te doen.’ Het was Alberto die uiteindelijk het laatste woord had. “Voor een misdaadjournalist vind ik dit een heel bijzondere opmerking, Peter,” zo sloot hij de discussie af.”

