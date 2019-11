Peter R. de Vries: "Holleeder met spoed naar het ziekenhuis gebracht"

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries laat op Twitter weten dat crimineel Willem Holleeder (61) vannacht met spoed naar het ziekenhuis is gebracht.

“Nieuws: ik hoor dat Willem Holleeder vannacht met spoed vanuit de Extra Beveiligde Inrichting naar het ziekenhuis is gebracht”, schrijft de misdaadverslaggever op social media.

Gezondheid

“Het zou gaan om verkeerde medicijnen…” Het is nog onduidelijk hoe ernstig de situatie is. Willem Holleeder heeft al lange tijd problemen met zijn gezondheid. Hij heeft onder meer hartproblemen en volgt een speciaal dieet.

Liquidaties

Willem Holleeder zit momenteel vast in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. In juli is Willem Holleeder veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor het opdracht geven tot 4 liquidaties tussen 2002 en 2006. Daarbij vielen in totaal 6 doden.

Bron: Twitter. Beeld: ANP