Peter R. de Vries reageert geïrriteerd op muzikale ode in 'De Wereld Draait Door'

Peter R. de Vries schoof vrijdagavond aan bij ‘De Wereld Draait Door’ om te praten over één van zijn meest spraakmakende zaken ooit, namelijk die van Joran van der Sloot. Wat er na het gesprek gebeurde, viel echter allesbehalve goed bij de misdaadverslaggever.

Peter werd namelijk verrast met een muzikale ‘ode’ van Henny Vrienten & Zonen. Henny zong onder andere over Peter’s aanvaring met Sonja Barend en daar zat Peter dus niet op te wachten.

Advertentie

Tekst van liedje

Henny zong: “Ik geloof wel dat je goed bedoelt en vol zit van fatsoen, maar hoe je inhakte op Sonja Barend had je echt van mij niet hoeven doen. Waarom ben jij zo bozig?” Zodra het liedje voorbij was, nam Peter het woord. “Laat hem maar eerst eens zeggen waarom hij dat vindt, zo brieste hij naar Henny

Aanval op Sonja Barend

“Ik zag die uitzending met Sonja Barend en die had twintig jaar geleden iets niet helemaal goed gedaan, maar met goede bedoelingen,” reageerde Henny. “En toen viel jij haar aan daarop en ik denk ook wel dat je daar goede redenen voor had, maar je hield niet op. Nog een keer en nog een keer en nog een keer.” Peter was het er echter niet mee eens en reageerde smalend ‘Volgens mij heb jij dan een paar herhalingen gezien.”

Reacties Twitter

De reactie van Peter zorgde bij veel kijkers voor irritatie, zo blijkt wel uit de volgende tweets:

PeterR had iets meer respect voor die grande dame van de talkshow (Sonja Barend) kunnen betrachten. Waren immers andere tijden, heel lang geleden. #dwdd — Ben (@moge777) February 29, 2020

Zeg me #peterrdevries, waarom ben jij zo bozig? Omdat ik narcistisch ben!! #dwdd pic.twitter.com/oIqErKNo62 — der Schwätzer (@TwanJess) February 28, 2020

Het zal hem worst wezen wat wij allemaal van hem vinden.

Hij kickt daarop.hij geniet van 7 keer per week overal verstand van Te hebben. #peterrdevries #dwdd @PeterRdeV pic.twitter.com/3S9xh4L1mQ — 🇺🇸Martin Circus🎶 (@MartinCircus2) February 28, 2020

Vanavond is de avond dat Peter R. de Vries alle platen van Doe Maar het raam uit flikkert. #dwdd pic.twitter.com/KRPk6pKRIx — carmen vd linden (@Carli2005Vd) February 28, 2020

Nieuwsgierig naar het fragment? Je kunt het hier terugkijken:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: BNN. Beeld: Brunopress