Peter R. de Vries verwijst sluw naar Dionne Stax in 'roast' Humberto

In zijn laatste week als presentator van ‘RTL Late Night’, gaat Humberto Tan bewust onvoorbereid de uitzendingen in. Gisteravond werd hij verrast door Peter R. de Vries.

En hóe. Gisteravond was het namelijk tijd voor the roast of Humberto, verzorgd door niemand minder dan de misdaadverslaggever. “De afgelopen week hebben veel mensen iets moois tegen me gezegd, maar nu is het tijd voor een ander geluid”, las de presentator vanaf de autocue op. “Het is tijd voor de roast van mezelf door… Peter R. de Vries!”

Affaire

Peter R. de Vries was snoeihard tijdens zijn roast. Zo vertelde hij dat hij een onderzoek heeft ingesteld naar de factoren die tot de “liquidatie” van Humberto’s show hebben geleid. En ja hoor… ook de vermeende affaire tussen Humberto en Dionne Stax kwam al héél snel ter sprake.

NOS-journaal

Peter begint te vertellen dat seksuologe Goedele Liekens al zeker tientallen keren bij Humberto aan tafel heeft gezeten om iedereen te voorzien van wat handige tips, feitjes en weetje op het gebied van sex. Maar de redactie is er volgens hem niet blij mee dat Humberto de handige tips van Goedele bij de concurrentie, de publieke omroep, is gaan ‘praktiseren’. Hier doelt hij uiteraard op NOS-presentatrice Dionne Stax. “Met als gevolg dat je een paar keer per week in de opening van het NOS-journaal zat.”

Hard

Het publiek had de grap al snel door, maar echt lachen durfden de mensen niet. Ze waren waarschijnlijk verbaasd dat Peter deze affaire ter sprake durfde te brengen. Toch moet dat volgens Peter wel kunnen. “Tja, het is een roast“, zegt hij als ‘ie merkt dat niemand lacht. Pas toen kwam het publiek los. De toon was gezet. Uiteraard moest ook Humberto reageren op deze ietwat harde grap. “Ik weet niet waar je het over hebt”, grinnikte de presentator.

En dat was weer een mooie uitzending van #rtll met als klapper toch wel die roast van Peter R de Vries! 😂 #roastofhumberto pic.twitter.com/nJQXs3kssR — Tristan Sekeris (@TristanSekeris) June 6, 2018

Hij maakt ‘m …. ” jij zat natuurlijk dagelijks in de opening van het acht uur journaal” #RoastOfHumberto @RTLLateNight — Rob Kamminga (@robkamminga) June 6, 2018

Tering, @PeterRdeV doet #RoastofHumberto Dient hij hiermee zijn ontslag in om solidair met @HumbertoTan te zijn? Hilariteit ten top, chappeau #peterrdevries Ik heb genoten *steekt duim omhoog* — Sjanic (@Sjanic) June 6, 2018

Bron: RTL Late Night. Beeld: ANP