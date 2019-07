Peter R. de Vries deelt sneer uit aan Wilfred Genee na "tandje te hard"-interview

Zondagavond schoof Peter R. de Vries aan bij de talkshow Café Hendriks & Genee. Dat De Vries en Genee elkaar niet heel goed liggen, werd in dit gesprek opnieuw duidelijk. Op Twitter blikt de misdaadverslaggever terug op het gesprek waarin het er hard aan toe ging.

Peter R. de Vries kreeg het zwaar te verduren met de kritische vragen van Wilfred Genee. De twee hadden een verhitte discussie over de verschillende rollen van Peter R. de Vries aan de desk van Boulevard en specifiek over de uitzending over het faillissement van Olcay Gulsen, van wie zijn bedrijf het management verzorgt. Op de radio gaf Wilfred al aan dat hij “misschien een tandje te hard was”, maar wel vindt hij dat ze dit moeten kunnen bespreken. Na afloop heeft hij ook meteen met Peter besproken dat hij er wat te hard in ging.

Advertentie

Leerzaam boek

Toch deelt Peter R. de Vries dinsdag op Twitter nog een sneer uit naar de presentator. Op Twitter deelt hij een foto van de omslag van een boek met de titel Omgaan met druk en schrijft daarbij: “Interessant, leerzaam boek… ik heb een exemplaar toegestuurd aan collega Wilfred Genee.” Daar heeft Wilfred (tot nu toe) dan weer niet op gereageerd.

Interessant, leerzaam boek… ik heb een exemplaar toegestuurd aan collega Wilfred Genee. pic.twitter.com/7xmcZ85deU — Peter R. de Vries (@PeterRdeV) 2 juli 2019

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Show.nl. Beeld: ANP