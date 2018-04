Peter van der Vorst deelt schattige foto van zijn 'nieuwe gezinslid'

Peter van der Vorst is al jaren samen met zijn man Sander. Samen adopteerden ze zoontje Levi in 2008, maar deze week is er nog een gezinslid bijgekomen.

Op Instagram deelt de presentator van een schattige hond en schrijft daarbij: “Dit is Molly, ons nieuwe gezinslid.” Dat zal Levi, die inmiddels al (bijna) een tiener is, leuk vinden:

Bron: Instagram. Beeld: ANP.