Door déze petitie te ondertekenen gun je mantelzorgers 1 week vrij per jaar 

Mantelzorg is ontzettend belangrijk en waardevol werk, maar tegelijkertijd zwaar, tijdrovend en veeleisend. Precies om die reden is Margiet een petitie gestart.

Om mantelzorgers 1 week vrij per jaar te bieden.

Overbelaste mantelzorgers

Veel mantelzorgers in Nederland zijn overbelast. Maar het zoeken van vervangende zorg kost hen zoveel moeite en extra zorgen, dat dit vaak belastender is dan gewoon te werken. Het blijkt voor hen namelijk vaak onduidelijk te zijn waar ze hiervoor terecht kunnen.

Een weekje rust

Margriet vindt dat dit anders moet en wil graag zien dat mantelzorgers hun vrije week gemakkelijk bij één aanspreekpunt kunnen regelen. Zo kunnen ook zij even op vakantie, zonder zorgen, stress en gedoe.

Ondertekenen

Dit vinden wij een prachtig doel. Daarom roepen ook wij jullie op om de petitie die Margriet gestart is te ondertekenen. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is je je naam, e-mailadres en woonplaats in te vullen.

Wij dragen de petitie een warm hart toe. Jij toch ook?

Bron: Margriet. Beeld: Margriet