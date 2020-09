Dankzij intensieve zorg zijn veel coronapatiënten gered. Maar andere operaties, behandelingen en controles zijn daardoor uitgesteld. Dat heeft bij veel mensen problemen veroorzaakt, waaronder bij Petra (59). Zij kreeg in maart een stent in haar buik, maar de noodzakelijke controles bleven uit. Toen zij na maanden eindelijk terecht kon, bleek de schade al onherstelbaar.

Uitgesteld

Petra: “Vlak voordat de coronacrisis in Nederland op zijn hoogtepunt was, werd ik geopereerd. Ik heb trombose in mijn buik en de aderen van mijn lies tot navel zaten dicht. Daardoor had ik erg veel last van mijn been. Hij was dik, pijnlijk, tintelde en de afvalstoffen werden niet meer goed afgevoerd. Begin maart werden er daarom twee stents (metalen buisjes die de bloedvaten moeten openhouden, red.) in mijn buik geplaatst. De operatie was heftig, maar succesvol en mijn aderen waren weer open. Tot zover ging alles goed. Maar toen het coronavirus halverwege maart losbarstte, werden al mijn controles uitgesteld. De coronapatiënten gingen voor. Toen ik maanden later eindelijk langs kon komen voor een check, bleek het al te laat te zijn.”

Coronapatiënten gaan voor

“In de periode na mijn operatie, maakte ik me al gauw zorgen. Ik kreeg medicatie die ervoor moest zorgen dat mijn bloedvaten niet weer zouden dichtslibben. Maar steeds als ik het stollingsniveau van mijn bloed checkte, bleek dat niet goed. Dat maakte me ongerust. Maar ik kon niet zomaar voor een controle terecht in het ziekenhuis. De zorg was volledig gericht op coronapatiënten en met andere klachten kwam je daar maar moeilijk tussen. Ik moest dus vertrouwen op mijn eigen lijf en afwachten tot het mijn beurt was. Dat vond ik lastig. Wat als de stent toch zou dichtslibben? Wat als de eerste controle te laat zou zijn? Dan was mijn heftige operatie voor niets geweest en zouden al mijn klachten terugkomen.”