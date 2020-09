Even bellen met… LinkedIn expert Petra ter Doest: “Gebruik je netwerk om een baan te vinden”

Door corona zijn een hoop mensen hun baan kwijtgeraakt. Fanatiek op zoek naar een nieuwe baan? Coach en LinkedIn expert Petra ter Doest legt uit hoe je jouw account een upgrade kan geven.

Waarom is LinkedIn belangrijk als je op zoek bent naar een nieuwe baan?

“Dat heeft een paar redenen: iedereen snapt dat het een professioneel platform is en LinkedIn heeft een goede database waarin mensen kunnen zoeken. Dat geldt voor recruiters, maar ook andersom. Als je bijvoorbeeld bij HEMA wilt werken, kun je daarop zoeken en kijken wie daar werken. Heeft iemand uit jouw netwerk een connectie met iemand die daar werkt? Dan kun je op die manier misschien in contact komen. Als je een sollicitatiegesprek hebt, kun je het bedrijf en je leidinggevende opzoeken zodat je gericht vragen kunt stellen. Online moet alles snel zijn en op LinkedIn kun je mensen in een oogopslag laten zien wie je bent en wat je doet.”

Is een netwerk op LinkedIn belangrijk?

“Het is heel belangrijk dat je op LinkedIn je netwerk aan boord brengt. Je kunt bijvoorbeeld kijken of je ergens iemand kent die je in contact kan brengen of je kan helpen een gesprek voor te bereiden. Je netwerk is altijd belangrijk, of je een baan zoekt of niet, je zult het altijd nodig hebben. Vroeger had je een loopbaan voor het leven, maar dat is tegenwoordig niet altijd meer het geval.”

Geldt dat ook voor andere social media?

“Nee, dat denk ik niet. Instagram kan belangrijk zijn als je in de culturele sector werkt, maar het gaat daar vooral om leuk beeld. Ze hebben bijvoorbeeld niet zo’n goede zoekfunctie voor mensen en organisaties als LinkedIn. Facebookgroepen kunnen interessant zijn, maar zijn niet geschikt als je wilt solliciteren. Op LinkedIn hangt een zakelijke sfeer. Iedereen is er netjes en er zijn geen ruzies.”

Hoe kun je LinkedIn een boost geven?

“Het bovenste gedeelte is het belangrijkste. De kopregel, het begin van je samenvatting en de foto moeten kloppen en elkaar versterken. Vertel op LinkedIn wie je bent. Niet alleen dat je een docent bent. Welk vak geef je? Op wat voor school en wat voor onderwijs? Wees specifiek. Verder is beeld erg belangrijk. Probeer ervoor te zorgen dat je achtergrondbeeld het verhaal in de kopregel versterkt.”

Wat zet je in de samenvatting?

“Hierin kun je laten weten wat je belangrijk vindt en waar je voor staat. Als je verder in je loopbaan bent, kun je hier mooi de rode draad uitleggen. Leuk om over na te denken. Schrijf op waar je goed in bent en wat een ander over jou moeten weten.”

Je bent dus niet in een half uurtje klaar?

“Nee, je moet er wel echt tijd insteken. Laat een ander vooral meekijken. Je eigen fouten zie je op een gegeven moment niet meer. Als je een willekeurig iemand om feedback vraagt, ziet die persoon waarschijnlijk iets anders dan jij. Verder is het belangrijk om je profiel af en toe te checken. Het kan zijn dat over een tijdje je profielfoto of wat je vertelt over jezelf niet meer klopt.”

Welke ingrediënten bevat de perfecte profielfoto?

“Professionele kleding en een vriendelijke glimlach. Je bent de gastvrouw of gastheer van je pagina, dus het is belangrijk dat je de bezoekers verwelkomt.”

Wat voor posts kun je maken op LinkedIn?

“Beperk je tot je specialisatie. Ga niet meepraten over dingen waar je niks vanaf weet. Het is ook leuk om je netwerk te laten weten als je nieuwe stappen hebt gezet in je carrière of iets leuks hebt gedaan met je bedrijf. Zoek contact met mensen die je nog niet kent, maar ook geïnteresseerd zijn in hetzelfde als jij of reageer op een bericht van iemand uit je netwerk. Om in beeld te zijn bij je netwerk, is het belangrijk dat je af en toe actief bent. Pas dan zien mensen je voorbij komen op LinkedIn.”

