Petra werd verliefd op vakantie: “De hele terugrit was ik ontroostbaar”

In de zomer gaat verliefd worden nét wat makkelijker. De vrijheid, de warmte… Patricia vertelt ons over haar intense vakantieliefde.

Patricia (45): “Ik was zestien jaar en had totaal geen zin om weer met mijn ouders naar de camping in België te gaan. Maar alleen op vakantie mocht ik nog niet, dus mokkend vertrok ik met hen en mijn jongere broer naar die suffe Ardennen. De eerste dagen lag ik vooral in mijn eigen tentje met mijn koptelefoon op naar Nirvana te luisteren terwijl de rest van het gezin lange wandelingen in de omgeving maakte. Ik verveelde me kapot, was jaloers op vriendinnen die tenminste naar Spanje of tropische oorden gingen. Maar toen kregen we nieuwe buren. Er ging een schok door mijn lijf toen ik de buurjongen voor het eerst zag. Hij was zo knap en stoer met zijn gordijntjeskapsel en kon verschrikkelijk goed voetballen.

Vanaf dat moment lag ik steeds in bikini voor de tent te zonnen, al was het daar eigenlijk te koud voor. Op een dag vroeg hij of ik mee ging tafelvoetballen in de kantine. Ik weet nog dat we in het begin bijna niks tegen elkaar durfden te zeggen. Maar uiteindelijk brak het ijs en zoenden we in het sanitairgebouw. Vanaf dat moment waren we onafscheidelijk. Mijn ouders zag ik alleen bij het eten, verder liep ik hand in hand met Peter door de bossen en luisterden we samen naar mijn walkman, allebei één oordopje in. Voor mijn gevoel hebben we non-stop gezoend en ik vond het vreselijk spannend om voorzichtig onder elkaars kleren te voelen – verder ging het niet.

Ontroostbaar

Het was een drama toen we naar huis gingen, de hele terugrit was ik ontroostbaar. Peter woonde aan de andere kant van het land. Ik heb hem nog een brief geschreven met veel hartjes en kusjes en ‘I love you’, maar nooit meer iets gehoord. Wekenlang kon ik amper eten van liefdesverdriet. Het jaar erop mocht ik eindelijk zelf met vriendinnen op vakantie, maar zo’n intense vakantieliefde als Peter heb ik nooit meer gehad.”

Interview: Krista Izelaar. Beeld: iStock