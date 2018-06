Een Belgische stiefmoeder van achttien is gearresteerd omdat haar stiefdochtertje van twee onder verdachte omstandigheden is verdronken.

Oppassen

De stiefmoeder vond het tweejarige meisje bewusteloos in bad in haar appartement in het Belgische Dendermonde . De vader was gaan werken, dus paste de 18-jarige stiefmoeder op de peuter. Toen ze erachter kwam dat het meisje niet meer ademde, belde ze de hulpdiensten. Nadat het meisje werd gereanimeerd, werd ze overgebracht naar het ziekenhuis. Een dag later is de peuter overleden.

Arrestatie

De verdrinkingsdood van de peuter is voor de politie een goede reden om een zaak te openen, omdat niet uitgesloten is dat het hier om een ongeluk gaat. Tijdens ondervragingen bleken bepaalde verklaringen van de stiefmoeder niet te kloppen. Daarop werd ze gearresteerd. De rechter heeft besloten het arrest met een maand te verlengen, aangezien deze gebeurtenis geclassificeerd wordt als moord.

Gevoelig dossier

De stiefmoeder en de vader van het meisje waren pas een jaar een stel en woonden sinds twee weken samen. Verder wil de advocate van de achttienjarige geen informatie kwijt over het gevoelige dossier.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: HLN.be. Beeld: iStock