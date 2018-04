Britse peuter Alfie is overleden: "Hij heeft vleugels gekregen"

De Britse peuter Alfie is niet meer. Het ernstig zieke jongetje is overleden, zo laten zijn ouders weten op Facebook.

“Mijn gladiator heeft zijn schild neergelegd en vleugels gekregen”, aldus vader Tom. Alfie is 23 maanden oud geworden.

Alfie leed aan een ernstige hersenaandoening en verkeerde al meer dan een jaar in een semi-vegetatieve toestand. Het kind kon niet bewegen, spreken of horen. Hij kreeg wereldwijde aandacht nadat zijn ouders probeerden het jongetje naar Rome te laten gaan voor een behandeling. Volgens Britse artsen was verder behandelen echter zinloos en zou het ethisch niet verantwoord zijn.

De ouders kregen daarom geen toestemming om met hun zoon naar Italië te gaan. Het lot van het jongetje hield internationale media lang bezig. De kernvraag bleef of een rechter, artsen of juist de ouders mogen beslissen over het leven van een jong kind. De apparatuur dat het jongetje in leven hield werd maandag uiteindelijk tegen de zin in van de ouders uitgezet.

Bron: Telegraaf. Beeld: Facebook