Peuter dwaalt nacht lang alleen door bos: 'Hij vroeg een kangoeroe om hulp"

De driejarige James Skillen was dit weekend zeker een dag zoek, nadat hij wegliep van een Australische camping waar hij met zijn ouders verbleef. Er had zoveel mis kunnen gaan. Maar het enige wat de peuter aan het avontuur heeft overgehouden, zijn een schrammetje en een sterk verhaal over zijn onderonsje met een kangoeroe in het bos.

200 hectare

James vierde samen met zijn ouders Pasen op een camping in het Australische dorpje Razorback. Zaterdagavond om kwart voor zes raakte de kleine zoek. Politie, brandweer, ambulance, duikers, speurhonden, helikopters, vrienden, familie, andere campinggasten: alle hulptroepen werden ingeschakeld om het jochie te vinden in het gebied ter grootte van tweehonderd hectare. De volgende middag werd hij pas gevonden – in het natuurgebied vijf (!) kilometer verderop.

Met blote voetjes op ruig terrein

De nieuwsgierige peuter was er op zijn blote voetjes vandoor gegaan, wisten zijn ouders. Nou vroor het ’s nachts gelukkig niet – de temperatuur daalde tot een aangename 15 graden – maar het terrein is behoorlijk ruig, weet een politieagent te vertellen. Hij noemt het een ‘paaswonder’ dat het jochie er alleen met een klein schrammetje vanaf is gekomen.

Kangoeroe

Achterin de ambulance deed de kleine James uitgebreid verslag van zijn avontuur. Zo had ‘ie een kangoeroe nog om hulp gevraagd, vertelt zijn vader Peter. “Hij dacht dat hij hem naar huis kon brengen.” Maar daar had het dier volgens de kleine avonturier geen zin in. Wat een paniek moeten de ouders ervaren hebben. Het had heel anders af kunnen lopen. “Geef je kinderen een extra knuffel vandaag”, drukt moeder Marisa andere ouders dan ook op het hart.