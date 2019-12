Peuter overlijdt nadat hij hond uit brandend huis probeert te redden

In de Amerikaanse staat Arkansas is een 2-jarige peuter op een tragische manier om het leven gekomen. Hij wist samen met zijn ouders uit hun brandende huis te komen, maar ging terug om de hond te redden en overleed.

Afgelopen weekend brak er, waarschijnlijk door kortsluiting, brand uit in de woning van het gezin. Vader, moeder en hun zoontje Lokey wisten te ontkomen, maar de hond bleef achter in het huis. Het 2-jarige jongetje moest en zou de hond redden, want hij wist aan het toezicht van zijn ouders te ontsnappen om terug het huis in te gaan. Daarbij overleed hij.

Inzamelingsactie

De oma van het jongetje is een inzamelingsactie gestart om de begrafenis te kunnen betalen. Op de pagina van de actie schrijft de vader van het jongetje ook een bericht. “Beschouw je kinderen nooit als vanzelfsprekend, maar koester elk moment. We houden van je en we weten nu dat je op een betere plek bent”, schrijft hij daar.

Arkansas Toddler Dies in House Fire After Trying to Save His Puppy https://t.co/s80dXll5Yj pic.twitter.com/GXVn2cAKj1 — Super Wealth Training (@vipapplestore) December 3, 2019

Bron: Dailymail.co.uk. Beeld: iStock