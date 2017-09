Opnieuw peuter gestikt in Babybel-kaasje

In België is voor de 3e keer binnen 2 jaar tijd een peuter gestikt in een Babybel-kaasje.

De ronde kaasjes zijn een populaire snack voor jonge kinderen. Er zit om het ronde kaasje heen een rode waslaag die niet eetbaar is.

Eerder gebeurd

Een 2-jarig kind uit België stikte in de snack en werd door hulpverleners nog gereanimeerd. Hij lag enkele dagen in coma. In 2015 en 2016 overleden ook al twee jonge kinderen doordat zij stikten in een hapje van de kaas.

Nootjes

Bij jonge kinderen is het echt oppassen met eten. Er kan gauw iets fout gaan. Belgische kinderlongarts Elke De Wachter: “Hun slikreflex is nog niet helemaal ontwikkeld. Wij hoesten als we ons verslikken en dan komt het brokje snel uit ons strottenhoofd. Maar kinderen kunnen dat dus nog niet.” Nootjes zijn een grote boosdoener. “Kinderen nemen op feestjes vaak een handje nootjes uit de kom, en gaan dan verder spelen. Dan eten ze ervan al lopend en springend, wat het risico op verslikken nog vergroot.”

Bron: AD. Beeld: iStock