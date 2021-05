Onbegrijpelijk: Kashe Quest (2!) heeft een IQ van 146

Ze zeggen weleens dat wijsheid met de jaren komt. Maar dat zijn er in het geval van Kashe Quest (“bijna 3”) dan wel heel weinig. De peuter heeft een IQ van 146 (het gemiddelde IQ in Amerika is 100) en is om die reden toegelaten tot de Amerikaanse tak van hoogbegaafdenclub Mensa. Het spreekt voor zich dat Kashe het jongste lid is (dat snappen wij ook nog wel).

De 2-jarige slimmerik heeft ook nog eens een bijpassende achternaam, die luidt namelijk Quest.

Toen ze nog maar 1,5 jaar jaar was, kon ze al het hele alfabet opnoemen en herkende ze nummers, kleuren en vormen. Nu ze 2 jaar is, kan ze tot honderd tellen, kent ze vijftig gebaren uit de gebarentaal en herkent ze scheikundige elementen uit het periodieke systeem. Ook is ze Spaans aan het leren. Zo, nu jij weer!

Hoogbegaafdenclub

Haar moeder Sukhjit Athwal vertelt aan de lokale zender Fox Los Angeles: “We ontdekten dat haar geheugen ontzettend goed is. Ze pikt snel dingen op en is erg geïnteresseerd in leren.” Ze besloot Kashe daarom aan te melden voor Mensa. Om toegelaten te worden tot deze hoogbegaafdenclub moet je qua IQ bij de slimste 2% van de bevolking horen. Kashe slaagde met vlag en wimpel voor de test.

Gewoon gebleven

Moeder Sukhjit wil wel benadrukken dat Kashe verder een heel gewone peuter is: “Ze is ook gewoon een 2-jarige, met al haar nukken. We onderhandelen, we hebben woede-uitbarstingen, we hebben alles. Het is alleen anders, omdat we goed met haar kunnen communiceren en zij meer begrijpt dan haar leeftijdsgenootjes.”

Crèche voor briljante kinderen

Op een reguliere crèche werd de peuter niet genoegd uitgedaagd. Daarom richtte haar moeder zelf een kinderdagverblijf op, eentje voor briljante kinderen. Toch zal ze Kashe nooit pushen: “Ik denk dat het belangrijk is dat we haar een fijne jeugd geven en niets opdringen. We volgen haar tempo en zorgen dat ze zo een speels kind kan zijn, voor zolang het gaat.”

