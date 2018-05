Peuter omgekomen na afschuwelijk ongeluk met kindertreintje

Een afschuwelijk ongeluk in het zuiden van Frankrijk: een jongetje van 2,5 jaar kwam om het leven na een val in een kindertreintje.

Het ongeluk gebeurde gister, op een parkeerplaats in de gemeente Gruissan, aan de kust bij Narbonne. Restaurant Le Paparazzo organiseerde daar een feest voor jong en oud, met diverse dieren, workshops, spelletjes en attracties. Een van die attracties was een treintje, waarin het tragische ongeluk gebeurde.

Franse media melden dat een peuter uit Ouveillan in de trein zat, opstond en achterover viel. Daarna reed een deel van de trein achter hem over hem heen. Het kindje liep ernstig hersenletsel op, dat hem fataal werd. Hulpverleners, brandweerlieden en een traumahelikopter kwamen er nog bij, maar dat mocht niet meer baten. Het ongeluk gebeurde voor het oog van de familie. Onderzoek moet uitwijzen of de veiligheidsregels in acht zijn genomen.

Décès d’un enfant dans un manège à #Gruissan : un expert attendu ce dimanche #Narbonne https://t.co/cknxxdGRII — L’Indépendant (@lindependant) 27 mei 2018

DRAME : Un petit garçon de 2 ans est mort en chutant d’un manège lors d’une fête foraine à #Gruissan, dans l’Aude (L’Indépendant). pic.twitter.com/FoRXspzMfn — Infos Françaises (@InfosFrancaises) 26 mei 2018

Bron: ANP. Beeld: L’Indépendant