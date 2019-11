Je hebt van die video’s die té lief zijn om niet te delen. Dit filmpje van een peuter die voor het eerst haar kersverse zusje ontmoet, is daar zo’n heerlijk voorbeeld van.

Hun moeder zette de schattige beelden online, en die worden nu over de hele wereld gedeeld.

Op slag verliefd

In het filmpje zien we de Amerikaanse peuter Molly (3) die voor het eerst haar kersverse zusje Cora ontmoet en vast mag houden op de kraamafdeling van het ziekenhuis. Het meisje is op slag verliefd op de nieuwe aanwinst in het gezin.

Nu al onafscheidelijk

Op de vertederende beelden knuffelt Molly de kleine Cora helemaal plat en geeft ze haar kusjes. “Je bent pas net uit mama’s buik gekomen! Ik zal je niet laten vallen hoor, en ik laat je nooit meer gaan”, horen we de kleine meid zeggen. Molly ontpopt zich nu al als lieve, bezorgde grote zus:

