Afschuwelijk: peuter (2) schiet zichzelf per ongeluk dood met pistool

Het is de nachtmerrie van elke ouder: je kind achterlaten bij de oppas en hem vervolgens nooit meer levend terug te zien. Het overkwam een vader uit Amerika, die zijn zoontje thuis achterliet bij vrienden.

Het jongetje van twee jaar kreeg een pistool in zijn handen en schoot zichzelf vervolgens in het hoofd. De peuter werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar was niet meer te redden.

Veel onduidelijkheid

Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Zo weet de politie niet of het wapen van de ouders of de babysitters was. Eén ding is in ieder geval wel duidelijk: het wapen had nooit ergens rond mogen slingeren.

Achter slot en grendel

“Het is verplicht om een wapen dat je in huis hebt, achter slot en grendel te hebben”, zegt de politie. “Het moet ook buiten bereik van kinderen blijven.” Het jongetje was volgens de politie in de slaapkamer van zijn vader, op het moment dat hij zichzelf doodschoot.

Bron: Fresnobee. Beeld: iStock