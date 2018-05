Deze 2 peuters met het Downsyndroom hebben een ongelooflijke vriendschap

Toen Lana Beaton en Amy Sanders besloten hun baby’s met het Downsyndroom aan elkaar te introduceren, hadden ze nooit verwacht dat de twee zo’n onafscheidelijke vriendschapsband zouden creëeren. “Je kon gelijk zien dat er een verband was tussen hen.”

Lana en Amy zijn allebei opgegroeid in de Amerikaanse staat North Dakota. Hun ouders waren goede vrienden, maar zelf spraken ze elkaar maar zelden. Lana en Amy kregen heel toevallig een paar maanden na elkaar een baby met het syndroom van Down.

Steun

Lana dacht dat een ontmoeting met Amy en Cutler gunstig kon zijn voor zowel de moeders als hun baby’s, omdat ze elkaar steun konden bieden. “Ik stuurde haar een gevoelig berichtje met daarin de vraag of haar zoon Cutler ook een extra chromosoom had, net zoals mijn dochter Clara. Amy reageerde gelijk”, vertelt Lana. Een week later spraken ze af.

Verband

“We legden de baby’s op een deken en ze begonnen elkaar gelijk aan te raken. Je kon zien dat er een verband was tussen hen”, gaat Lana verder. Clara en Cutler, beiden nu twee jaar oud, zien elkaar nog regelmatig. Ze brengen ten minste twee dagen per week in elkaars gezelschap door. Daarnaast vergezellen ze elkaar op fysieke beroeps- en logopedische sessies. Hun personages zijn heel goed in balans, aangezien Clara meer extravert is terwijl Cutler verlegener en terughoudender is, zegt Lana.

Opvrolijken

Clara heeft in haar korte leventje al veel te verduren gehad. Toen ze nog maar drie maanden oud was, moest ze een openhartoperatie ondergaan. Ook werd ze onlangs gediagnosticeerd met de ziekte van Hirschsprung, een aandoening die de dikke darm treft, waardoor er ernstige verstoppingen (obstipatie) ontstaat. In het ziekenhuis wordt Clara opgevrolijkt door video’s van haar beste vriendje Cutler vanuit bed te bekijken. “Iedereen wordt weggeblazen door hun vriendschap”, zegt Cutler’s moeder Amy. “Ik denk dat Cutler een geweldige vriend is voor Clara en dat ze veel steun aan elkaar hebben tijdens het opgroeien. Ze maken mij in ieder geval gelukkig.”

