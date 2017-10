Zó ziet Phil Bloom -de eerste naakte vrouw op televisie- er nu uit

Door alle soaps, series, films en realityprogramma’s die tegenwoordig te zien zijn op televisie kunnen we ons bijna niet meer voorstellen hoe het was toen er voor het eerst een naakte vrouw op de Nederlandse televisie te zien was.

Vandaag is het precies 50 jaar geleden dat er voor het eerst naakt te zien was op de Nederlandse televisie. Op 9 oktober 1967 was de kunstenares Phil Bloom zonder kleding te zien in het jongerenprogramma Hoepla! In die tijd was dat een reden voor Kamervragen en artikelen in Nederlandse én buitenlandse kranten.

50 jaar later is Phil Bloom 71 jaar en nog steeds kunstenares. En zo ziet ze er nu uit:



Bron: Dwdd.nl. Beeld: ANP.