Phil Collins opnieuw opgenomen in het ziekenhuis

Zanger Phil Collins is opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Begin juni lag de zanger ook al in het ziekenhuis en zijn fans maken zich dan ook grote zorgen.

Zijn chauffeur meldt dat hij de zanger deze week naar het ziekenhuis heeft gebracht. Phil Collins heeft al meer dan 10 jaar gehoorproblemen en nam in eerste instantie in 2011 afscheid van de muziekwereld omdat hij door een zenuwbeschadiging niet meer kon drummen. Hij besloot een paar jaar later dat hij het toch te veel miste en begon weer op te treden.

Rugproblemen

2 jaar geleden werd de zanger geopereerd wegens rugproblemen en daar heeft hij nog steeds last van. Phil loopt alleen nog met een wandelstok en kan alleen zittend optreden. Zijn chauffeur voegde daar aan toe: “Dat hij nog kan optreden is een wonder. Het gaat echt erg slecht met hem.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD.nl. Beeld: ANP.