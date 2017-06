Zanger Phil Collins (66) zou vandaag en morgen optreden in Londen, maar dat gaat om een vervelende reden niet door.

De zanger werd namelijk halsoverkop naar het ziekenhuis gebracht.

Val in hotelkamer

Phil heeft een aantal jaar geleden een rugoperatie gehad en loopt sindsdien moeilijk, laat zijn management op Facebook weten. De In the Air Toninght-zanger maakte ’s nachts in zijn Londense hotelkamer een lelijke val, waarbij hij met zijn hoofd tegen een stoel klapte.

Nog in het ziekenhuis

In het ziekenhuis moest Phils hoofdwond, dichtbij zijn oog, gehecht worden. Hij krabbelt weer goed op, vertelt het management verder. Hij ligt nog wel in het ziekenhuis, waar hij goed in de gaten wordt gehouden.

November

De zanger biedt zijn excuses aan aan zijn fans en bedankt voor alle steunbetuigingen. Zijn 2 concerten in Londen worden uitgesteld naar november.

Bron: Show. Beeld: BrunoPress