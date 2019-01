Veel kritiek op prins Philip: 2 dagen na auto-ongeluk weer achter het stuur

De Britse prins Philip (97) krijgt veel kritiek over zich heen. Twee dagen na een zwaar auto-ongeluk kruipt hij alweer achter het stuur.

En wat vooral voor ophef zorgt, is het feit dat hij geen gordel om lijkt te hebben.

Afgelopen donderdag nog belandde de auto van Philip op zijn kant. Er was een andere auto bij betrokken, bij het ongeluk van de prins. In die andere auto zat ook een baby. Iedereen overleefde het ongeluk en Philip raakte niet gewond.

Geen sorry

Maar het ongeluk weerhoudt de prins er duidelijk niet van om nog te autorijden. De politie heeft eerder nog een duidelijk gesprek met hem gehad en hem ‘een passend advies gegeven’. Maar de prins blijft de auto gebruiken. Britse media zijn niet te spreken over deze actie. ‘Hij heeft niet eens sorry gezegd’, kopt The Mirror, na het interviewen van de vrouw die is betrokken bij het eerdere auto-ongeluk.

De Britse zondagkranten zijn niet mild voor eigenwijze prins Philip. pic.twitter.com/s4pMfAIOnc — Rick Evers (@RickEversRoyal) 19 januari 2019

