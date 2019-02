Déze pianist bedacht de tunes van jouw favoriete televisieprogramma's

Van de reeks Krabbe zoekt… tot The talent project en van Jinek tot De weg naar het miljoen; je kent de componist Guido niet, maar zijn muziek waarschijnlijk wel. Guido is de pianist die al jarenlang achter de schermen voor bekende tv-series en -programma’s de muziek componeert. Nu presenteert Guido zijn eigen vrije werk met de EP Portraits of Tomorrow.

Gevormd aan het conservatorium in Cambridge (UK) en door het schrijven van liedjes voor anderen, componeert Guido Heeneman voor uiteenlopende tv-producties muziek. Herkenningstunes, audiovormgeving, leaders; muziek waaraan de kijker het programma direct herkent. The Talent Project, Krabbé Zoekt Gauguin, Jinek, GTST, De Weg Naar Het Miljoen, Gort Over De Grens, De Neven Van Eus of de internationale Uber-commercial om er maar een paar te noemen. Voor de muziek van Krabbé Zoekt Picasso ontving hij eerder een Buma Award.

Eigen werk

Naast de opdrachtmuziek, die meestal tot stand komt op basis van een briefing, creëert Guido ook tijd en ruimte om los van enige opdracht eigen werk te componeren: “Door het componeren van muziek voor Portraits of Tomorrow creëer ik rust in de chaos en drukte van alledag. Even weg van de druk van opdrachtgevers en het ‘hands on’ werken aan muziek voor grote projecten. Voor opdrachtmuziek ga ik vaak eclectisch te werk, met elementen uit verschillende muziekstijlen. Het is nodig om mezelf steeds opnieuw uit te dagen en de lat steeds weer wat hoger te leggen. Tegen die hectische achtergrond zoek ik dus naar de rust in mijn eigen muziek. Rust die ik ook weer nodig heb om het beste resultaat te leveren voor opdrachtmuziek.”

Volledige vrijheid

Guido bracht eerder eigen werken uit. Zo is zijn track Aurora inmiddels bijna 480.000 keer beluisterd op Spotify. Deze eerdere werken worden nu gevolgd door het eerste volwaardige project Portraits of Tomorrow. De EP telt vijf ingetogen, melancholische composities, hoofdzakelijk uitgevoerd op piano, cello en viool. Muziek die Guido omschrijft als ‘filmisch, meditatief en betoverend’, en waarin melancholie en romantiek sfeerbepalende elementen zijn: “Je zou het hele rustige, instrumentale popmuziek kunnen noemen, maar dan met klassieke elementen. Ik kies nadrukkelijk voor instrumentaal omdat ik daarmee echt de volledige vrijheid kan opzoeken. Als componist zit ik dan niet gevangen in de regels en wetten van een liedje maken. Ik word nu gedreven door mijn zoektocht om geen noot te veel te spelen. Of beter gezegd, geen noot te veel te componeren om tot de kern te komen.”

