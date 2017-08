Piepjong: zie jij welke BN’er dit is?

Een foto van vroeger: het zegt zoveel met zo weinig woorden.

Want hoe leuk is het om BN’ers van nu met toén te vergelijken?

Leeftijdsverschil

We vonden een foto uit de oude doos van niemand minder dan zanger Jan Smit. Op het moment dat de foto werd gemaakt nog Jantje Smit, ja. Het plaatje is in 1998 geschoten toen Jan ongeveer 12 jaar oud was – inmiddels heeft Jan een leeftijd van 31 jaar.

Carrière en privé

Jan werd op 10-jarige leeftijd ontdekt toen de Volendamse band BZN met jong talent een plaat wilde opnemen. Jan mocht meedoen. Het werd het nummer ‘mama’ en dat werd gelijk een hit. Toen mocht Jan zijn eerste solonummer opnemen: Ik zing dit lied voor jou alleen. Dit nummer stond gelijk op nummer 1 in Nederland. Tja, en de rest? Dat is alweer geschiedenis. Sinds 2009 is hij samen met Liza Plat en zij hebben samen een zoon en een dochter.

Eigenlijk is hij niet veel veranderd, toch?

Bron & Beeld: ANP