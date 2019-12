Oant moarn: dít gaat weerman Piet Paulusma nu doen

Na zijn ontslag bij SBS6 was het vervolg van de carrière van weerman Piet Paulusma even onduidelijk. Maar maandagmiddag werd bekend dat we binnenkort weer van zijn vrolijke weerberichten kunnen genieten. Piet keert namelijk terug op de beeldbuis, meldt het AD.

In het nieuwe jaar is Piet Paulusma te zien bij Omroep MAX op NPO 1.

Bevestigd

De geruchten gingen al even rond, maar maandag is dan eindelijk bevestigd dat Piet ons daadwerkelijk weer gaat verblijden met zijn gezellige weersvoorspellingen. Niet op SBS6 waar hij jarenlang te zien was, maar op NPO1. De weerman bevestigt het nieuws aan het AD.

Op locatie presenteren

Hij vertelt: “Ik heb nog niet getekend, maar we zijn wel rond. In principe voor een jaar, maar dat kunnen er ook nog 2 worden. Ik ga in grote lijnen hetzelfde doen als bij SBS6: het land in, op locatie het weer presenteren”, aldus Piet Paulusma.

Einde avontuur

Begin dit jaar kreeg Piet te horen dat zijn dienstverband bij SBS beëindigd zou worden. Na maar liefst 23 jaar werken voor de zender zat het avontuur erop. Hij maakt de decembermaand nog vol bij SBS6, want zijn laatste weerbericht zal hij op 30 december presenteren.

Bron: AD. Beeld: ANP