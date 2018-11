Als Piet Paulusma het zegt is het waar: dít staat ons deze winter te wachten

Hij is er weer: de beroemde wintervoorspelling van weerman Piet Paulusma. Piet weet nu al te voorspellen hoe het weer er vanaf december uit gaat zien. Kun je de ijzers vast onder het stof vandaan halen of wordt het een warme winter?

Als we Piet moeten geloven, wordt het een zware winter met veel overlast van ijzel, sneeuw en vorst. Begin december kunnen we de eerste sneeuw al verwachten en januari verloopt ook kwakkelend. In februari kun je de dikste jassen beter klaar hebben hangen, want voor die maand spreekt Piet Paulusma van ‘fikse winterkou’. Met fiks bedoelt hij ook echt fiks, want de temperatuur kan dalen tot -20. We herhalen: -20!

Natuurijs

Met deze lage temperaturen kan er volgens Piet deze winter ook veel geschaatst worden op natuurijs. “We kunnen deze winter zeker schaatsen, ook voor een langere periode dan twee of drie dagen. En mogelijk ook voor meer dan één periode”, zegt hij. Deze voorspelling is nog niet de definitieve voorspelling van de weerman, daarvoor moeten we nog even wachten tot 1 december.

Bron: RTVNoord.nl. Beeld: ANP