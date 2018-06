Volgens Piet Paulusma wordt het vandaag warm. Véél te warm zelfs

Oeps, een foutje is zo gemaakt. Weerman Piet Paulusma deelde vanochtend op Twitter de weersvoorspellingen van vandaag, maar die waren een tikje overdreven.

De tweet is ondertussen verwijderd, maar eerder schreef de weerman “temperaturen tussen 19 of 21 graden in de kustgebieden tot 62 graden in het zuiden.”

“Blij dat ik in het noorden woon”, reageert iemand al grappig op Piets tikfoutje.

Hoe warm het daadwerkelijk wordt in het zuiden van het land? De temperaturen kunnen vanmiddag oplopen tot 25 à 26 graden. Een lekker zonnige zondagmiddag dus, want de buien van vanochtend zullen in de loop van de dag compleet verdwijnen.

Bron en beeld: Twitter, ANP.