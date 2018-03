Piet Paulusma: "Binnen nu en 8 jaar komt er een Elfstedentocht"

In een Libelle over Friesland mag één persoon niet ontbreken: SBS6-weerman Piet Paulusma (61). “Toen SBS me een baan aanbood en vroeg of ik in het westen wilde komen wonen, zei ik: ‘Als ik moet verhuizen, wil ik de baan niet.’”

Was het in de zomers vroeger altijd mooi weer?

“Dat zegt men altijd, dat we vroeger altijd hete zomers hadden en strenge winters, maar dat is beslist niet zo. Vroeger regende het ook, al hield ik me als kind niet met het weer bezig, behalve als er sneeuw werd voorspeld of strenge vorst zodat we konden schaatsen. Ik heb nooit een overmatige belangstelling voor het weer gehad. Ook niet voor wolken of voor de maan. Op de havo haalde ik voor het proefwerk aardrijkskunde over hoge- en lagedrukgebieden een vier.”

Hoe is het dan toch zo gekomen?

“Ik weet het niet. Ik zei tegen Joke, mijn toenmalige vrouw: ‘Ik wil een andere hobby dan andere mensen.’ Maar waar die interesse voor het weer vandaan kwam? Misschien kwam ik op het idee door reclame voor een Teleac-cursus Meteorologie. In elk geval ben ik toen de schriftelijke variant gaan volgen, naast mijn baan als manager bij KPN Telecom.”

In 1985 ging Piet bij Omroep Friesland werken. Tien jaar later brak hij landelijk door als weerman.

“Het was in de winter van 1995-96, toen in Nederland de Elfstedenkoorts heerste. Ik was gevraagd als adviseur van het bestuur van de Elfstedentocht en terwijl andere weermannen dooi voorspelden, zei ik, als enige, dat het matig tot flink ging vriezen. En dat gebeurde. Zo viel ik op bij SBS6.”

Hoe wist je dat het ging vriezen?

“Ik heb toen de juiste inschatting gemaakt. Ik zag het koufront uit Oost-Europa naderen en dacht, in tegenstelling tot de anderen, dat die ons land zou bereiken. De Elfstedentocht kwam er dat jaar overigens niet, wel een jaar later, in 1997. Toen heb ik voor SBS verslag gedaan vanaf het ijs.”

Is er nog kans op een Elfstedentocht nu we te kampen hebben met de opwarming van de aarde?

“Jazeker! Binnen nu en acht jaar hebben we een Elfstedentocht.” Lachend: “Dat moet. Ik heb twee jaar geleden voorspeld dat die tocht er binnen tien jaar zou komen.” Serieus: “Door de klimaatverandering houden we kans op extreme weersomstandigheden.”

Maar de Elfstedentocht blijft nu wel heel lang uit.

“De eerstvolgende Elfstedentocht na die van 1963 vond plaats in 1985. Daar zat dus ook 22 jaar tussen.”

Je hebt het vast ook weleens mis gehad met die voorspellingen van je.

“Natuurlijk. Ik voorspelde eens een prachtige zomerdag en had voor die volgende dag een bootje gereserveerd om varend opnamen te maken. Nou, die dag spoelde het. Maar ik stond er wel, daar in de regen.”

Interview: Astrid Theunissen. Beeld: Dafne Ederveen