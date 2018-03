Zanger Piet Veerman (75) deelt na jaren zwijgen heftig nieuws over zijn gezondheid

De Volendamse zanger Piet Veerman heeft een heftige periode achter de rug. Zo’n drie jaar geleden werd hij geopereerd aan een tumor op zijn luchtwegen, wat veel invloed op zijn leven heeft gehad.

Vier bij vijf

“De bovenste kwab van mijn rechterlong is verwijderd, daar zat een tumor van vier bij vijf centimeter”, vertelt hij De Telegraaf. “Het was mazzel dat het plaveiselcellen waren, die zijn vrij passief en hebben niet de neiging om uit te zaaien.” De tumor zou zelfs al 40 tot 50 jaar in zijn lichaam hebben kunnen gezeten. Maar pas een paar jaar geleden kreeg hij er last van.

Herstellende

Na de operatie zou Piet een jaar nodig hebben om te herstellen, maar dat bleek iets te rooskleurig zijn ingeschat. “Ik ben nog steeds aan het herstellen. Maar verder mag ik niet klagen hoor, ik heb gewoon veel geluk gehad.” De artsen hebben hem ook verzekerd dat de zieke cellen niet meer terugkomen.

Verlegen

Als Piet opnoemt wat hij allemaal al heeft gedaan in zijn leven, is te merken dat hij toch wel trots op zichzelf is. “Dertien miljoen verkochte platen met The Cats, solo een miljoen singles en zes singles naar de eerste positie, een Edison, ereburger van Los Angeles en Edam-Volendan, een gouden harp en bovendien lid in de orde van Oranje-Nassau. Ach, ik loop er niet mee te koop. Ik word er eerder verlegen van.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: De Telegraaf. Beeld: ANP