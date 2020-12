Waar veel kinderen in Nederland op school Sinterklaas vieren en misschien zelfs bezoek krijgen van Sint en Piet, is dat voor kinderen in het ziekenhuis heel anders. Dat ging ook de mensen van Make-A-Wish aan het hart. Ze besloten om geheel coronaproof de kinderen in het Wilhelmina Kinderziekenhuis te verrassen met abseilende Pieten.

Een persoonlijk bezoek is gezien de huidige maatregelen uit den boze, maar dat betekent niet dat de zieke kinderen helemaal niet het sinterklaasfeest kunnen vieren. Integendeel zelfs.

“Hé, wie hangt er daar voor het raam?! Het is Piet!” luidt het Facebookbericht van afgelopen woensdag. “Vandaag brachten de Pieten op een wel héél bijzondere manier een bezoek aan het Wilhelmina Kinderziekenhuis! Samen met de patiënten in het WKZ spelletjes spelen, tekenen… Wat een geweldige ochtend.”