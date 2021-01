Pieter van Vollenhoven is 54 jaar getrouwd en deelt een lollig kiekje

Prinses Margriet (77) en haar man Pieter van Vollenhoven (81) zijn vandaag precies 54 jaar getrouwd. Om dit te vieren deelt Pieter een lieve foto van hen samen.

Het stel ontmoette elkaar in 1963 tijdens hun studietijd in Leiden, waar ze allebei rechten studeerden. De ontluikende liefde tussen Pieter en Margriet bleef lang een groot geheim, want de dochter van de koningin hoorde op z’n minst met iemand van adelijke komaf te trouwen en niet zomaar een burgerman zoals Pieter.

Voorstander

Toen de relatie uitlekten, was dit dan ook geen makkelijke tijd voor het stel. Gelukkig was koningin Juliana vanaf het begin al een voorstander van hun relatie. “Ik heb mijn huwelijk aan haar te danken”, vertelde Pieter dan ook eerder in een interview aan Blauw Bloed. Uiteindelijk overwon hun liefde en gaven Margriet en Pieter op 10 januari 1967 in de Grote of Sint-Jacobskerk in Den Haag elkaar het ja-woord. En na 54 jaar zijn de twee nog altijd dolgelukkig samen.

Weinig veranderd

Al kan Pieter het niet laten op deze speciale dag toch een grapje te maken. “Vandaag… poe… poe ben ik 54 jaar getrouwd. Deze foto is enige dagen voor het huwelijk genomen. Weinig veranderd zo te zien of zie ik dat nu verkeerd?”, grapt Pieter bij het lieve kiekje van hem en zijn vrouw. Met dit lollige berichtje lokt hij zijn volgers natuurlijk uit om te reageren, maar hij waarschuwt alvast: “Reacties….geen sprake van!”

In Libelle

Maar eerlijk is eerlijk: Pieter ziet er op z’n 81e nog goed uit. Hij wekt duidelijk de indruk jonger te zijn. Maar wat is zijn geheim? Eerder verklapte hij al aan Libelle hoe hij toch zo jeugdig blijft. “Mijn ervaring is dat mensen zéér verschillend oud kunnen worden. Zelf heb ik door mijn hobby’s altijd veel met jongeren opgetrokken. Zulke contacten houden je wellicht iets jonger”, zei hij. “Ik ben nu 81, maar daar merk ik geestelijk – tot op heden – niet zo veel van. Mijn enkel, gebroken tijdens de wintersportvakantie in 1964, laat mij bijvoorbeeld meer in de steek.”

Bron: Twitter, Blauw bloed.