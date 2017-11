Verdrietig nieuws voor Pieter van Vollenhoven

Er is opnieuw een melanoom bij Pieter van Vollenhoven ontdekt. Dat maakte de RVD vandaag bekend.

De agressieve vorm van huidkanker wordt binnenkort verwijderd in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. In 2001 werd Van Vollenhoven voor het eerst geopereerd aan huidkanker, maar ook in 2014 en afgelopen voorjaar moest hij onder het mes. Als het weefsel van een melanoom niet wordt verwijderd, kan het uitzaaien naar de bloedbaan en lymfeklieren.

Pieter van Vollenhoven en prinses Margriet zijn vanwege de ziekte niet aanwezig bij het Peter Stuyvesant-bal in New York deze vrijdag.

Bron: Nu.nl. Beeld: ANP.